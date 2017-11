Polen sollen sich vermehren wie die Hasen

Die polnische Regierung hat der geringen Geburtenrate in ihrem Land mit einem eigenwilligen Video den Kampf angesagt. In der 30-sekündigen Aufnahme des Gesundheitsministeriums sind Kaninchen zu sehen, die an Salat und Karotten nagen, während ein Erzähler in die Geheimnisse grosser Kaninchenfamilien einführt – Bewegung, eine gesunde Ernährung und möglichst wenig Stress.

Der Kurzauftritt eines menschlichen Pärchens beim romantischen Picknick gibt einen dezenten Hinweis darauf, dass ein wenig Romantik ebenfalls helfen könnte. «Wenn Sie jemals Eltern sein wollen, folgen Sie dem Beispiel der Kaninchen», wird dem Zuschauer empfohlen.

Eine der tiefsten Geburtenraten Europas

Polen zählt zu den europäischen Ländern mit der geringsten Geburtenrate. Laut dem Statistischen Bundesamt bekommt eine polnische Frau durchschnittlich 1,32 Kinder, in Deutschland sind es 1,50, im EU-Vergleich 1,58. Die konservative Regierung des überwiegend katholischen Polen hat mit verschiedenen Massnahmen versucht, der rückläufigen Bevölkerungszahl entgegenzuwirken. (ap/DAPD)