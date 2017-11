Polizei findet vermissten 82-Jährigen

Dank einem Helikoptereinsatz hat die Kantonspolizei Aargau am Samstagabend um ca. 22.15 Uhr einen 82-Jährigen aus Spreitenbach gefunden. Der Bewohner eines Pflegezentrums hatte seit Freitagabend als vermisst gegolten.

Die Polizei fand den Senior am Samstagabend unweit der Autobahn in Spreitenbach AG. Der 82-Jährige habe sich in Bauchlage befunden und sei sofort von den ausgerückten Polizisten betreut worden. Er sei umgehend per Ambulanz ins Spital eingeliefert worden. (chi)