Polizei schnappt Bankräuber in flagranti

Auf eine Filiale der Basler Kantonalbank an der Rauracherstrasse in Riehen ist am Mittwochnachmittag ein Überfall verübt worden. Ein mutmasslicher Täter konnte in der Nähe des Tatorts von einer Patrouille der Grenzwache und der Polizei kurz nach dem Überfall festgenommen werden. Die Bank wurde im Anschluss nach weiteren Mittätern durchsucht. Gefunden wurde jedoch keine weiteren Täter. Es habe keine Verletzten gegeben, teilte Peter Gill, Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft, mit.

Peter Gill über den Banküberfall in Riehen.

Der bewaffnete Täter sei gegen 16 Uhr in die Bank eingedrungen und hatte das Personal bedroht. Die Polizei habe daraufhin das Gebäude mit Spezialeinheiten umstellt und den Täter verhaften können, sagte Gill. Medienberichte, wonach es zu einem Schusswechsel gekommen sei, wies er zurück. «Es hat keine Schussabgabe gegeben.» Auch von einer Geiselnahme könne keine Rede sein. Augenzeugen berichteten gegenüber Medien anfänglich auch von einer Geiselnahme und von Schüssen auf die anwesenden Einsatzkräfte.

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. «Das Gebiet um die Bank wurde weiträumig abgesperrt», berichtete ein Leserreporter. «Die Polizei hat uns angewiesen, das Haus nicht zu verlassen und die Fenster zu schliessen», berichtete ein Anwohner. (amu)