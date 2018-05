Regionalzug prallt in Turin in Lastwagen

Bei einem Zugunglück in der Nähe von Turin in Norditalien sind in der Nacht zum Donnerstag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere 18 Menschen wurden verletzt, berichteten italienische Medien.

Ein Regionalzug war an einem Bahnübergang mit einem Sattelschlepper zusammengestossen. Der Triebwagen und zwei Waggons entgleisten. Der Lokführer war nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa auf der Stelle tot. Einer der schwer verletzten Passagiere starb auf dem Weg ins Spital. Über den Gesundheitszustand des Lastwagenfahrers war zunächst nichts bekannt.

Nach Angaben der Regionaleisenbahn Rfi war eine Schranke am Bahnübergang ordnungsgemäss herabgesenkt worden. Aus noch unbekannten Gründen sei der Lastwagen aber durch die Schranke gefahren und auf den Schienen gelandet. Der Zug hatte Turin um 22.30 Uhr verlassen. (chk/sda)