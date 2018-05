Deutscher Reisecar brennt im San-Bernardino-Tunnel

Just mit dem Beginn des Pfingstwochenendes brennt im San-Bernardino-Tunnel ein Fahrzeug. Aus einem Entlüftungstunnel beim Nordportal quillt dicker, schwarzer Rauch, wie Bilder von Leserreportern zeigen. Laut der Kantonspolizei Graubünden ist ein Reisecar aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten.

Das Portal ticinonews.ch berichtet, dass etwa 30 Personen aus dem Bus evakuiert worden seien und wegen Rauchvergiftungen behandelt würden. Die Polizei war für weitere Auskünfte bisher nicht erreichbar. Das Ausmass des Vorfalls ist noch nicht quantifizierbar.

TCS-Verkehrsmeldung #A13: Der #SanBernardino #Tunnel ist derzeit wegen eines Fahrzeugbrandes in beiden Richtungen #gesperrt. Wegen der Rauchemissionen und Lüftungsarbeiten bleibt die Tunnelröhre vermutlich noch längere Zeit gesperrt. Aktuelle Lage ???? https://t.co/2DtmSpGCc2 — TCS San Bernardino (@TCSBernardino) 18. Mai 2018

Laut einer Mitteilung von Viasuisse wurde der Tunnel aus Sicherheitsgründen in beiden Richtungen gesperrt. Die Fahrzeuge in Richtung Süden werden durch die San Bernardino-Passstrasse umgeleitet. Die Verkehrsteilnehmenden in Richtung Norden werden hingegen vor dem Tunnelportal gewendet und via A2 umgeleitet. Wegen der Rauchemissionen und Lüftungsarbeiten bleibt die Tunnelröhre vermutlich noch längere Zeit gesperrt - nach Angaben der Kapo Graubünden könnte die Sperrung das ganze Pfingstwochenende über dauern.

Die Feuerwehr sei wegen eines Fahrzeugbrandes vor Ort, sagte die Sprecherin der Nachrichtenagentur SDA.

Wer auf dem Weg in den Süden ist: Auch vor dem Gotthard-Tunnel staut sich der Verkehr nach Süden laut TCS inzwischen auf 4 Kilometern Länge.

Folgt mehr in Kürze (nag/sda)