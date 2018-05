San-Bernardino-Tunnel bleibt über Pfingsten gesperrt

Just mit dem Beginn des Pfingstwochenendes brannte am Freitag kurz nach 13 Uhr im San-Bernardino-Tunnel ein Reisecar. Aus einem Entlüftungstunnel beim Nordportal quoll dicker, schwarzer Rauch. Die Kantonspolizei Graubünden bestätigte einen «Gesellschaftswagenbrand». Dabei handelt es sich um einen deutschen Reisecar, der in Richtung Chur unterwegs war. Die Brandursache ist noch unklar.

Im Car aus Bayern befanden sich nach Angaben der Nachrichtenagentur DPA 20 Passagiere sowie die Reiseleitung und der Fahrer. Sie und die Insassen von drei weiteren in der Nähe gestoppten Fahrzeugen hätten den Brandort rechtzeitig verlassen und sich im Sicherheitsstollen in Sicherheit bringen können, schrieb die Kantonspolizei Graubünden.

Zwei Insassen des Cars wurden wegen leichten Rauchgasvergiftungen am Nordende des Tunnels ambulant behandelt. Im Bus war eine Gruppe aus Bayern unterwegs. Sie befand sich auf der Heimreise aus Veloferien in Italien, wie die Nachrichtenagentur DPA meldete.

Der Chauffeur des Cars hatte rund 500 Meter vor dem Tunnelende Rauch im Bereich des Motors bemerkt und angehalten. Danach begann der Bus zu brennen, und der Alarm ging los. Auf Bildern von Online-Portalen war eine grosse schwarze Rauchsäule bei einem Lüftungsschacht des Tunnels zu sehen. Mehrere Feuerwehren, zwei Rettungshelikopter und Ambulanzteams wurden aufgeboten.

11 Kilometer Stau vor dem Gotthard

Der San Bernardino-Tunnel ist wegen des Feuers seit Anfang Freitagnachmittag komplett gesperrt. Offenbar hat der Brand grossen Schaden angerichtet. ViaSuisse rechnet mit einer Sperrung von mehreren Tagen. «Der gesamte Transitverkehr über Pfingsten muss über die A2», sagt ein Sprecher auf Anfrage von 20min.ch. Die Röhre müsse gekühlt und dann überprüft werden, ob die Infrastruktur Schaden gelitten habe. Die A13 ist zwischen Bellinzona-Nord und Thusis-Süd geschlossen.

#A13 - Chur - Bellinzona - zwischen Thusis-Süd und Bellinzona-Nord in beiden ->en gesperrt, Unterhaltsarbeiten — TCS San Bernardino (@TCSBernardino) May 18, 2018

Damit steht eine Ausweichroute zur Autobahn A2 über den Gotthard nur beschränkt zur Verfügung. Auf der Gotthard-Route stauten sich die Fahrzeuge seit dem Freitagvormittag. In Richtung Süden wuchs der Stau seit dem Vormittag auf zwölf Kilometer am Abend, wie der TCS meldete. Das bedeutet insgesamt rund zwei Stunden warten.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 12 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 2 Stunden — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) May 18, 2018

Viasuisse empfiehlt als Ausweichrouten den Lötschberg und den Simplon. Aus der Westschweiz könne auch über den Grossen Sankt Bernhard nach Italien gefahren werden.

(nag/anf/sda)