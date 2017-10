Schweizer Paar in Indien verprügelt

Ein 24-jähriges Paar aus Lausanne ist in der indischen Stadt Fatehpur Sikri nahe der bei Touristen beliebten Stadt Agra von einer Gruppe von jungen Männern angegriffen und verletzt worden.

«Wir liefen einer Bahnstrecke entlang, als die Männer uns Dinge zuriefen, die wir nicht verstanden», sagt Quentin C. der «Times of India». «Dann haben sie uns gezwungen, anzuhalten, um Selfies mit meiner Freundin zu machen.» Anschliessend seien sie mit Steinen und Stöcken auf sie losgegangen. Quentin C. erlitt einen Schädelbruch und einen Gehörschaden, seine Frau Marie D. einen gebrochenen Arm und mehrere Beulen.

Indische Aussenministerin schaltet sich ein

Am Mittwochabend verhaftete die Polizei einen Verdächtigen. Sie identifizierte ihn als Bruder des Hauptverdächtigen. Das Schweizer Paar wurde erst in ein lokales Spital und dann nach Delhi gebracht, wo es medizinisch versorgt wurde. Offenbar reichten die Schweizer keine Anzeige ein. Die Polizei habe den Fall von sich aus untersucht, sagt der lokale Polizeichef der «Hindustan Times». Dahinter steckt laut der Zeitung auch die Sorge um die Sicherheit von Touristen. Die Region ist durch den ikonischen Taj Mahal berühmt, der jährlich von etwa vier Millionen Touristen besucht wird.

I have just seen this. I have asked for a report from the State Government. / 1 https://t.co/NbJk4BF5iS via @TOICitiesNews — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) 26. Oktober 2017

My officers will reach them in the hospital. /2 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) 26. Oktober 2017

Sogar die Aussenministerin Indiens, Sushma Swaraj, hat sich in den Fall eingeschaltet. Ihr Team werde mit den Opfern Kontakt aufnehmen, sagte sie gegenüber Medien. Von den lokalen Behörden habe sie einen Bericht angefordert.

