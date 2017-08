Schweizer Paar in Mombasa ermordet

In Mombasa sind offenbar zwei Schweizer getötet worden. Am Sonntagmorgen hätten Fussgänger zwei Leichen an einer Strasse gefunden, wie die englische Zeitung «The Star» schreibt.

Die Polizei hat die Leichen identifiziert. Es soll sich um einen Mann und eine Frau aus der Schweiz handeln. Demnach vermutet die Polizei einen einen Mord an zwei Touristen. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Bei ihm handle es sich um den Gärtner des Hauses des älteren Ehepaars. Zwei weitere Hausangestellte sollen auf der Flucht sein.

«Sie können rennen, aber wir werden sie erwischen»

Das sagte der örtliche Polizeichef Christopher Rotich dem «Star». «Die Mörder werden verhaftet und vor Gericht gebracht», sagte er. Sie können wegrennen, aber wir werden sie erwischen – selbst wenn sie in den Himmel gehen.

Bei den Flüchtigen handelt es sich offenbar um den Hausmeister und den Nachtwächter des Paars. Der Star will herausgefunden haben, dass das Ehepaar am Samstag aus der Schweiz angereist sei. Die Möglichkeit besteht, dass die beiden Geld bei sich hatten und deshalb Ziel eines Angriffs geworden sind.

Update folgt. (oli)