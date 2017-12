Schwer bewaffnete Polizisten stürmen Haus in Basel

Schwer bewaffnete Polizisten der Basler Kantonspolizei rückten am späten Donnerstagabend aus. Wie ein Leserreporter gegenüber baz.ch/Newsnet schilderte, waren ungefähr 15 Beamte in Montur und in Zivil im Einsatz. «Die Polizei ist mit einer Spezialeinheit erschienen und hat das Haus gestürmt. Dabei hat sie einen jüngeren Mann mit Bart festgenommen.»

Eine Beobachterin sagt zu baz.ch/Newsnet, erst seien etwa fünf normale Polizisten vor dem Haus aufgetaucht. Die seien nach einer Viertelstunde wieder abgezogen. Gegen halb elf Uhr seien schwer bewaffnete und maskierte Polizisten zur Aktion hinzugestossen.

Bisher nicht aufgefallen

Der Einsatz im Haus dauerte gemäss Nachbarn Stunden. «Er ging gegen Mitternacht los. Das war richtig laut. Ich ging ins Treppenhaus um nachzusehen, wurde aber von der Polizei zurückgewiesen. Das sah aus wie ein Sondereinsatzkommando, die kamen mit Schilden. Die Polizei war bis nach zwei Uhr morgens noch im Haus.», sagt ein Nachbar.

Der Verhaftete ist im Haus ein unbeschriebenes Blatt. Gemäss Informationen von «20 Minuten» handelt es sich um den 21-jährigen V.R. Er soll gemäss Nachbarn südamerikanischer Abstammung sein. Ein Augenzeuge beschreibt den Verhafteten als eher ungepflegt. Er sei noch nicht lange an der Adresse wohnhaft und bisher nicht aufgefallen.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte den Einsatz, wollte aber keine näheren Angaben über die Aktion machen. Der Einsatz sei aber auf Verlangen der Staatsanwaltschaft erfolgt, liess die Behörde verlauten. (fal)