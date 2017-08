Segelflieger stürzt auf Weide – ein Toter

Runter damit: Ein Löschhelikopter lässt seine Ladung über einem Waldbrand in Kalamos, einem Dorf nördlich von Athen, niederregnen. Am Wochenende sind in Griechenland Dutzende Feuer ausgebrochen. (13. August 2017)

