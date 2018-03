Skitourenfahrer gerät in Lawine und stirbt

Am Donnerstagmorgen war ein Skitourenfahrer in der Region La Jorette im Kanton Wallis unterwegs. Er befand sich alleine ausserhalb des Skigebiets auf 1500 m ü. M, als er in eine Lawine geriet.

Da der Mann mit einem LVS-Gerät ausgerüstet war, konnten ihn die Pistenpatrouilleure rasch lokalisieren und unter einer Schneemasse von 50 cm bergen. Der 55-jährige Genfer wurde vor Ort verarztet und in kritischem Zustand per Helikopter ins Spital in Sitten geflogen, wo er verstarb. (chi)