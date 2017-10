Spielplatz-Gebäude brennt lichterloh

Anwohner des Robi-Spielplatzes an der Felsplattenstrasse alarmierten gegen 19.45 Uhr die Rettungskräfte, wie es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hiess. Als die Feuerwehr eintraf, stand eines von zwei Holzgebäuden, in dem Spielplatz-Material gelagert war, auf dem Areal im Vollbrand.

Die Rettungskräfte kämpften gut zwei Stunden lang gegen die Flammen. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf Teile des zweiten Gebäudes zu verhindern.

Hoher Sachschaden

Personen kamen keine zu Schaden. Zum Zeitpunkt des Brandes war der Spielplatz geschlossen und es befanden sich weder Kinder noch das Aufsichtspersonal auf dem Areal. Es entstand jedoch hoher Sachschaden.

Zwei Strassen in dem Gebiet wurden während des Feuerwehreinsatzes vorübergehend gesperrt. Die Brandursache wird abgeklärt. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Die Polizei sucht Zeugen. (roy/sda)