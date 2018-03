Spitalbesuch kostete junger Wildsau das Leben

Einen Besuch in einem Spital hat ein Wildschwein in Baden-Württemberg nicht überlebt. Das Tier spazierte am späten Dienstagnachmittag durch den Haupteingang in die Ostalb-Klinik in Aalen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei zeigte das etwa ein Jahr alte Tiere demnach keine Scheu vor den Menschen und blieb auch von lauten Rufen unbeeindruckt.

Weil der Frischling nicht wieder in den Wald zurückkehren wollte und laut Polizei deshalb eine Gefahr darstellte, wurde er getötet. Dies geschah demnach im Einvernehmen mit dem örtlichen Jagdpächter. (nag/AFP)