Steinschlag am Gelmersee fordert mehrere Verletzte

Bei einem Steinschlag am Gelmersee nahe des Grimselpasses im Berner Oberland sind am Sonntagnachmittag mehrere Personen verletzt worden, davon eine schwer. Das berichtete ein Mitarbeiter des Polizeieinsatzkommandos in Thun BE auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda.

Er bestätigte damit entsprechende Informationen des Onlineportals blick.ch. Gemäss dem Polizisten wurden eine Person schwer und fünf bis sechs weitere leicht verletzt.

Christoph Gnägi, Pressesprecher der Berner Kantonspolizei, sagt zu baz.ch/Newsnet, dass um 13.10 Uhr die Meldung eingegangen sei und die Einsatzkräfte vor Ort sind. Angaben über Verletzte konnte er nicht bestätigen.

Update folgt.