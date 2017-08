Steinschlag nahe des Grimselpasses fordert sechs Verletzte

Nach dem Steinschlag am Gelmersee nahe des Grimselpasses ist der Rettungseinsatz abgeschlossen. Zwei Helikopter haben die Verletzten geborgen und abtransportiert, wie Rega-Sprecher Harald Schreiber der Nachrichtenagentur sda heute Nachmittag erklärte.

Laut seinem Kenntnisstand sei eine Person schwer verletzt worden, sagte Schreiber weiter. Die Kantonspolizei hat die Zahl der Verletzten via Twitter auf sechs beziffert. Hinweise auf Vermisste oder Todesopfer gebe es keine.

Gelmersee: Mehrere Personen bei Steinschlag verletzt. Einsatz läuft, Rettungskräfte vor Ort. Wir informieren, wenn Weiteres bekannt. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) 20. August 2017

Nebst einem Rega-Helikopter stand auch ein Helikopter der Air Glaciers im Einsatz. Wohin die Verletzten geflogen wurde, gab Schreiber nicht bekannt.

«Man hörte die Schreie der Verletzten»

Ein Leser-Reporter (20) wanderte mit seiner Freundin auf dem Weg rund um den Gelmersee, als der Steinschlag niederging. «Wir waren etwa hundert Meter vom Unfallort entfernt auf der gegenüberliegenden Seeseite», berichtet er gegenüber «20 Minuten». «Der Lärm war ohrenbetäubend.» Etwa 15 bis 20 Sekunden habe es gedauert, die Steine seien in den See geplumpst. «Danach hörte man die Schreie der Verletzten.»

Sie hätten Alarm schlagen wollen, aber mit dem Handy kein Netz gehabt. «Zehn Minuten später waren dann zwei Helikopter von Rega und Air Glacier da.» Der Leser schätzt, dass zum Zeitpunkt des Steinschlags etwa hundert Personen auf dem See-Rundweg unterwegs waren, etwa 15 Personen in jenem Bereich, in dem der Steinschlag niederging.

«Es hätte noch viel schlimmer enden können»

Ein anderer Leser-Reporter, der knapp fünf Gehminuten vom Unfallort unterwegs war, sagt: «Wir gingen sofort in Richtung, in der der Steinschlag niederging, um zu sehen, ob es Verletzte gab.» Diese seien am Kopf, am Rücken oder an den Beinen getroffen worden. «Angesichts der grossen Steinbrocken, die niedergingen, hätte es wohl noch viel schlimmer enden können.»

Ein Notarzt sei aus einem Helikopter abgeseilt worden, um sich ein Bild der Lage zu machen und sich um die Verletzten kümmern. «Nach etwa einer halben Stunde waren alle abtransportiert.» (nag/sda)