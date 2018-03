Stickstoff statt Spritze für Todeskandidaten

Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Florida strebt die Todesstrafe für den 19-jährigen Schützen an, der im Februar an einer Schule 17 Menschen getötet hatte. Mehr...

Sayfullo S. fuhr im Oktober in New York in eine Menschenmenge und tötete acht Personen. Ihm droht nun lebenslange Haft oder die Todesstrafe.