Strassenschlacht nach Party in Zürich-Schwamendingen

In Zürich-Schwamendingen ist es in der Nacht auf Sonntag zu Ausschreitungen gekommen. Kurz nach Mitternacht beschwerten sich Anwohner über eine laute Party am Tulpenweg. Vor Ort trafen die Polizisten auf massiven Widerstand. Nach Schätzungen der Polizei befanden sich über 200 Personen auf dem Gelände.

Die ausgerückte Patrouille wurde bei ihrer Ankunft von Steinen beworfen und musste Verstärkung anfordern. Die Polizei setzte aufgrund der starken Bedrohung auch Gummischrot und Reizstoffe ein.

«Mein 9-jähriger Sohn, der am Schlafen war, wurde um Mitternacht von Feuerwerk aufgeweckt», sagt ein Leser-Reporter, der in unmittelbarer Nähe wohnt. Er habe dann in der Nachbarschaft gesehen, wie diverse Personen in den leerstehenden Häusern eine Party feierten. «Plötzlich sahen wir eine Riesen-Stichflamme.» Der Leser-Reporter musste seinen Sohn beruhigen. «Er hatte Angst.»

Eine Festnahme

In der Zwischenzeit seien Polizei und Feuerwehr mit einem grossen Aufgebot erschienen. Die Partyleute hätten Container auf die Strasse gestellt. «Die Störenfriede wurde danach von der Polizei durchs Quartier gejagt.»

Eine Person wurde festgenommen und zur Befragung auf die Wache gebracht.

