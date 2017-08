Sturm stürzte Bäume um, Regen überflutete Keller

Eine Gewitterfront mit starkem Regen, Hagel und heftigem Wind fegte am Freitagabend die Hitze in der Schweiz weg. Die Böenspitzen erreichten bis zu 129 km/h. Verschiedene Gewitterzellen zogen von West nach Ost. MeteoSchweiz erliess Unwetterwarnungen.

Für die Warnungen galt die Gefahrenstufe rot. Das heisst, die Fachleute rechneten mit grosser Gefahr durch die abendlichen Gewitter. Die Blitzaktivität war hoch. MeteoSchweiz warnte daneben vor Hagel, Starkregen und Sturmböen.

Events auf der Landiwiese geräumt

Das heftig aufziehende Gewitter hat auch zu einer Unterbrechung des Zürcher Theaterspektakels geführt. Die Landiwiese musste aus Sicherheitsgründen zwischenzeitlich geräumt werden. Verschiedene Vorstellungen wurden abgesagt. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Sturm mit einer Windstärke von bis zu 80 Kilometern pro Stunde am frühen Abend veranlasste die Organisatoren, den Theateranlass zu unterbrechen und die Wiese zu räumen, wie es in einer Mitteilung vom Freitagabend heisst. Personen und Spielorte seien keine zu Schaden gekommen. Um 20 Uhr wurde das Gelände wieder freigegeben.

Abgesagt wurden die Veranstaltungen in den Spielorten Süd, Nord, Chapiteau Bêtes, Zentral und jene auf der Seebühne. Für einzelne Aufführungen wurden Ersatzdaten gefunden. Karten von anderen abgesagten Vorführungen können bis zum Ende des Spektakels, am 3. September, umgetauscht oder zurückgegeben werden. Auch ein Festival in Uster musste zwischenzeitlich unterbrochen werden.

Spitzengeschwindigkeit am Genfersee

Der Wetterdienst Meteonews mass die höchste Windgeschwindigkeit in Le Bouveret VS am Genfersee mit 129 Kilometern pro Stunde. Böen mit über 100 Kilometern pro Stunde gab es auch in Chrischona bei Basel, auf dem Chasseral, in Aesch BL und Eiken AG.

In Luzern kam ein Gewitter von Südwesten und bewegte sich Richtung Nordosten in die Kantone Zug und Zürich. Auch über Langenthal BE tobte ein Unwetter und wurde weiter geweht. Ein Gewitter über Lanzenhäusern BE bewegte sich mit 86 Kilometern pro Stunde Richtung Emmental und von Langnau am Albis ZH zog das Donnerwetter weiter gegen den Thurgau.

Derweil trafen erste Schadenmeldungen ein. Zwischen dem badischen Bahnhof in Basel und Riehen unterbrach ein umgestürzter Baum den Bahnverkehr. Zwischen Rorschach und Heiden AR legte ein Stromausfall die Bahn lahm, wie der Bahninformationsdienst mitteilte. Innerhalb von zwei Stunden gingen bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei St. Gallen rund 40 Unwettermeldungen ein. 15 Feuerwehren rückten zu über 40 Einsätzen aus. Das heftige Gewitter hielt auch Polizei und Feuerwehr des Kantons Zug mächtig auf Trab.

Zug und Basel: Feuerwehren im Dauereinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug wurde zu insgesamt 97 Einsätzen in der Stadt Zug aufgeboten. Aus unzähligen Kellern, Garagen und Liftschächten musste sie Wasser abpumpen. Wie es in einer Mitteilung heisst, sei die Feuerwehr bis morgens um drei Uhr im Dauereinsatz gestanden. Laut den Zuger Behörden gingen 125 Meldungen bei der Einsatzzentrale ein. Verletzte habe es keine gegeben, heisst es in einer Mitteilung.

Bei der Polizei Basel-Landschaft gingen am Freitagabend rund 150 Meldungen wegen dem Unwetter ein. 45 Mal mussten die Feuerwehren in der ganzen Region ausrücken, wie die Polizei heute mitteilte. Mehrere umgestürzte Bäume blockierten Strassen in der Region. Auch in der Region Basel wurde niemand verletzt.

St. Gallen und Solothurn

Wegen des starken Gewitters mussten Feuerwehren im Kanton St. Gallen rund 40 Mal ausrücken. Besonders betroffen war die Region Bodensee-Rheintal. Die Feuerwehren hätten überflutete Keller auspumpen, Äste und Bäume von Strassen räumen, aber auch umgewehte Baustellenabschrankungen und Lichtsignale wieder aufstellen müssen, teilte die St. Galler Polizei mit. In Rheineck wurde ein Auto durch einen umgestürzten Baum beschädigt.

Auch in Vorarlberg kam es zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Unter anderem musste ein Baugerüst noch während des Gewitters abgebaut werden, da es auf die Strasse zu stürzen drohte.

Im solothurnischen Matzendorf ist ein Blitz in ein Haus eingeschlagen und verursachte einen Brand auf dem Estrich. Der Hausbesitzer konnte das Feuer selber löschen, wie die Kantonspolizei Solothurn heute mitteilte. (fal/nag/sda)