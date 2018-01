Sydney erlebt den heissesten Tag seit 1939

Die australische Millionenmetropole Sydney hat am Sonntag den heissesten Tag seit Jahrzehnten erlebt. In der westlichen Vorstadt Penrith wurde mit 47,3 Grad Celsius die höchste Temperatur seit dem Jahr 1939 gemessen. Behörden verboten das Entfachen von Feuern, ein Tennisturnier wurde unterbrochen.

Spitzen-Tennisspielerinnen und -Tennisspieler mussten den Platz bei einem Vorbereitungsturnier auf das Grand-Slam-Turnier Australian Open verlassen. Die Temperaturen waren zuvor auf mehr als 40 Grad gestiegen.

43degrees but probably 50 on court when started????????I’m sorry to the fans. I think it’s 1st time in my career I retired a match..it says it all