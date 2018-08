Tante Ju bei Flims abgestürzt – Polizei mit ersten Informationen

Im Kanton Graubünden hat sich am Samstagnachmittag am Piz Segnas ein Flugzeugunglück ereignet. Die Kantonspolizei hat am Sonntagmorgen per Twitter bestätigt, dass es sich bei der Unglücksmaschine um die Ju-52 HB-HOT der JU-AIR handelt – auch Tante Ju genannt. Ausführlicher über den Absturz informieren wird die Polizei am Sonntag um 14 Uhr.

Flugzeugabsturz Piz Segnas

Wir bestätigen die medialen Berichte, dass es sich um die JU52 HB-HOT

der JU-AIR handelt. Medienkonferenz heute um 14.00 Uhr in Flims, altes Schulhaus, Via Nova 43 (schräg vis à vis gelbes Haus) — Kantonspolizei GR (@KapoGR) 5. August 2018

Die Fluggesellschaft schrieb am Samstagabend in einer Mitteilung: «Wir haben die traurige Pflicht, darüber zu informieren, dass am Samstagnachmittag, 4. August 2018, eine Ju-52 der JU-AIR im Kanton Graubünden verunfallt ist.» JU-AIR stehe in Kontakt mit den Angehörigen der Passagiere und der Crew, sowie mit der Kantonspolizei Graubünden. Das Flugzeug mit auffälligen Sternmotoren hat 17 Sitzplätze und fliegt immer mit zwei Piloten.

Beim Absturz am Samstag könnten bis zu zwanzig Menschen ums Leben gekommen sein. Die im Kanton Graubünden abgestürzte Maschine war eine Junkers Ju-52 des Baujahrs 1939 der auf Rundflüge spezialisierten Firma Ju-Air. Das Oldtimer-Flugzeug hat Platz für 17 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder.

Ju-Air ist ein Verein von Freunden der schweizerischen Luftwaffe (VFL), der 1981 die drei ausgemusterten Maschinen übernommen hatte. Die Maschinen der Ju-Air werden oft für Alpen-Rundflüge gebucht. Sie starten vom Militärflugplatz Dübendorf.

Grossaufgebot im Einsatz

Gemäss der Kantonspolizei wurden die Einsatzkräfte mit Hubschraubern an den Absturzort geflogen. Drei zivile und zwei Rega-Helikopter sowie ein Grossaufgebot an Rettungskräften waren am Samstagabend im Einsatz.

Informationen über den Unfallhergang und das Schicksal der Insassen sind noch nicht verfügbar. Auch zur Unglücksursache ist bislang nichts bekannt. Es kann nur spekuliert werden. Piloten und Aviatikexperten können nicht ausschliessen, dass auch die hohen Temperaturen zum Absturz geführt haben könnten.

3 zivile Helikopter, 2 Rega-Helikopter und ein

Grossaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. — Kantonspolizei GR (@KapoGR) 4. August 2018

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) hat sich am Sonntagvormittag über Twitter zu beiden Abstürzen vom Samstag geäussert.

Gestern war ein trauriger Tag für die Schweizer Zivilaviatik. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. — BAZL-OFAC-UFAC (@bazlCH) 5. August 2018

Unfallstelle wird überwacht

Über der Absturzstelle an der Westflanke des Piz Segnas auf 2540 m ü. M. hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) bis Sonntagabend eine Luftraumsperre verfügt. Der Unglücksort wurde während der Nacht bewacht. Die Ursache des Absturzes wird durch die Bundesanwaltschaft gemeinsam mit der Sust (Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle), der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei Graubünden untersucht. Die Bergungsarbeiten sollten am Sonntag fortgesetzt werden.

Luftraumsperre im Gebiet Piz Segnas bis Sonntagabend. Piloten bitte Notam und DABS beachten! — BAZL-OFAC-UFAC (@bazlCH) 4. August 2018

40 Jahre lang war die Schweizer Luftwaffe mit Maschinen des Typs Ju-52 unterwegs. Drei Flugzeuge wurden 1981 ausgemustert und in den zivilen Flugbetrieb übergeführt. Dafür wurde mit Spenden aus der ganzen Schweiz die Ju-Air gegründet. Die oberhalb von Flims abgestürzte Maschine stiess 1985 zur Rundflug-Flotte. Sie ist zudem im Film «Operation Walküre» mit Tom Cruise zu sehen, der in Berlin gedreht wurde.

Am Samstagmorgen ist bereits im Kanton Nidwalden ein Kleinflugzeug abgestürzt. Eine Familie mit zwei Kindern kam dabei ums Leben. Die Absturzursache ist noch unklar. (ij)