Tennis-Star Nadal packt bei Aufräumungsarbeiten an

Bei dem schweren Unwetter auf Mallorca sind nach Angaben der spanischen Polizei wahrscheinlich auch zwei Deutsche getötet worden. In der Nähe der Ortschaft Artà seien ein Mann und eine Frau tot aufgefunden worden, erklärte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Nach Angaben der Rettungsdienste wurden die Leichen unweit des Autos eines vermissten deutschen Paars gefunden. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf insgesamt zwölf.

Dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten liegen derweil keine Informationen über Schweizer Opfer vor, wie EDA-Sprecherin Carole Wälti auf Anfrage sagte.

Bei den Aufräumarbeiten packte auch der aus der Region stammende Tennis-Star Rafael Nadal mit an. Später legte er gemeinsam mit anderen Trauernden in seiner Tennisschule im benachbarten Manacor eine Schweigeminute ein. Die Regionalregierung der Balearen hatte zuvor eine dreitägige Trauer angeordnet. Madrid versprach den Betroffenen rasche Hilfe.

Unterdessen wuchs die Kritik an den Behörden. Viele Einwohner klagten über fehlende Unwetterwarnungen. Nach Auffassung der Zeitung «El País» zeigt die «Tragödie» schwere Fehler «bei der Koordinierung und Stadtplanung» auf. Nach Einschätzung der Umweltorganisation Ecologistas en Acción hätte sich die «Tragödie von Sant Llorenç vermeiden lassen, wäre das Bauverbot für Überschwemmungsgebiete respektiert worden».

Betroffen war in erster Linie der Osten der Insel. Innerhalb von nur zwei Stunden stürzten dort Dienstagabend nach jüngsten Angaben des Wetterdienstes 233 Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel. Dramatische Szenen gab es vor allem in der 8000-Einwohner-Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar rund 60 Kilometer östlich der Hauptstadt Palma, wo es mehrere Tote gab. Dort trat ein Sturzbach über die Ufer. Die Wassermassen verwandelten Strassen in reissende Flüsse.

Death toll after heavy rain yesterday rises to eight. Two men have been found dead at Arta and s'Illot. — 112 Illes Balears (@112IllesBalears) October 10, 2018

Mehrere Landstrassen waren am Mittwochmorgen unbefahrbar, einige Ortschaften nach Medienberichten ohne Strom- und Wasserversorgung und von der Aussenwelt weitgehend abgeschnitten.

«Es war eine harte Nacht, aber ich denke, dass der Tag noch heftiger wird», zitierte die Zeitung «El Mundo» eine Lokalpolitikerin. Ministerpräsident Pedro Sánchez wolle am Mittwoch auf die Insel fliegen, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen, teilte die Regierung in Madrid mit.

Für betroffene Touristen haben die Behörden eine Notfallnummer eingerichtet.

Die Hotline ??900 600 112?? ist ausschliesslich für von den Überschwemmungen betroffene Personen gedacht. Bitte rufen Sie nicht an, um Ihre Hilfe anzubieten. Vielen Dank — 112 Illes Balears (@112IllesBalears) October 10, 2018

In der 8000-Einwohner-Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar rund 60 Kilometer östlich der Hauptstadt Palma rissen die Wassermassen zahlreiche Autos mit und setzten Häuser unter Wasser, wie auf Bildern und Videoaufnahmen von Medien und des Wetterdienstes der Balearen zu sehen ist. Einige Autofahrer waren am späten Dienstagabend wegen der Überschwemmungen in ihren Fahrzeugen gefangen gewesen, berichtete die Zeitung «Diario de Mallorca» unter Berufung auf die Behörden.

Die zwei britischen Opfer seien in S'Illot in der Gemeinde Son Servera an der Ostküste gestorben, als sie im Taxi von den Fluten überrascht wurden. Der Taxifahrer werde vermisst, hiess es.

Die Rettungsteams waren am Mittwoch mit 320 Hilfskräften im Einsatz, darunter 120 Angehörige der Notfall-Einheit des spanischen Militärs, die extra zur Unterstützung von Zivilschutz und Feuerwehr auf die Insel geschickt wurden. Oberste Priorität hatte zunächst die fieberhafte Suche nach Vermissten.

Unter den Toten befindet sich ein 71-Jähriger, der in einem Keller von den Wassermassen überrascht worden war, wie die «Mallorca Zeitung» berichtet.

Rettungskräfte stehen im Grosseinsatz. Die Polizeibehörde Guardia Civil habe alle verfügbaren Einheiten losgeschickt, berichtet die Zeitung weiter. Auch das Militär bot Unterstützung an und die Seenotrettung sei mit Helikoptern im Einsatz. Ein nahe gelegenes Sportzentrum wurde laut dem balearischen Rettungsdienst als Notunterkunft geöffnet.

Els equips de rescat a l'Inunbal declarat a Sant Llorenç informen d'una quarta víctima mortal a causa de les inundacions d'aquest dimarts al Llevant de Mallorca.



Es tracta d'una dona que ha estat trobada al seu domicili a Sant Llorenç pic.twitter.com/VLkImb9y2N — 112 Illes Balears (@112IllesBalears) October 10, 2018

Ein Tourist, der seine Ferien in einem Hotel im Küstenort Cala Mandia verbringt, wurde in der Onlineausgabe der «Mallorca Zeitung» mit den Worten zitiert: «Hier waren heute zwei Wirbelstürme zu sehen, zum Glück nur auf dem Meer. Zwischendurch geht im Hotel der Strom aus, und aus einigen Lampen kommt Wasser heraus.»

Mallorca versinkt! Fluten reissen Autos mit, Menschen eingeschlossen. https://t.co/ZTZhOMt1dw — Mallorca Magazin (@MM_Mallorca) 9. Oktober 2018

Auf Mallorca hatte es seit Montag heftig geregnet, mancherorts auch gehagelt. Durch das Unwetter kam es nach Medienberichten auf dem Flughafen von Palma am Montag und Dienstag zu Verzögerungen. Aus Sicherheitsgründen sei der zeitliche Abstand zwischen den Landungen vergrössert worden, hiess es.

In der Hauptstadt und auch am sogenannten «Ballermann» östlich von Palma war die Lage aber weitgehend normal. Am Donnerstag kehre das Strandwetter zurück, schrieb die «Mallorca Zeitung».

INTENSE, damaging flash floods reported in Sant Llorenç, Mallorca (Balearic Islands, Spain) tonight, Oct 9! Report: Miguel Puigros Baldowski pic.twitter.com/VNHMKkkCp0 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) October 10, 2018

