Thurgauer Kantonstierarzt hat zweite Strafanzeige am Hals

Der Grund für die Strafanzeige vom 18. August 2017 sei die langjährige Deeskalationspolitik des Veterinäramts durch den Kantonstierarzt unter Regierungsrat Walter Schönholzer, schreibt der Thurgauische Tierschutzverband. «Die mutmasslichen Straftaten von Herrn K. waren zu weiten Teilen nur möglich, weil der zuständige Kantonstierarzt und Chef des Veterinäramtes des Kantons Thurgau, Herr Paul Witzig, offenbar in Absprache mit seinem Vorgesetzten, Regierungsrat Walter Schönholzer, seit Jahren eine Strategie der 'Deeskalation' verfolgte», heisst es in der Anzeige, die dem «St. Galler Tagblatt» vorliegt.

In dieser bemerkt der Tierschutzverband weiter, dass es ausser Frage stehe, dass die Sicherheit der Beamten bei den Kontrollen auf den Bauernhöfen jederzeit zu gewährleisten sei. Eine ausdrückliche Pflicht der Behörde sieht er allerdings in der tierschutzrechtlichen Kontrolltätigkeit sowie im unverzüglichen Einschreiten der Behörden bei der Feststellung, dass Tiere vernachlässigt oder unter völlig ungeeigneten Bedingungen gehalten würden. «Ein Verzicht auf ordnungsgemässe Kontrollen aus Angst stellt dagegen eine Unterlassung einer gesetzlichen Rechtspflicht dar», erklärt der Verband. Letzlich hätte das Veterinäramt zu lange nicht oder zu träge in dieser Angelegenheit gehandelt, werden die Behörden weiter kritisiert.

Wie das «St. Galler Tagblatt» festhält, hat im Skandal um die Vorgänge des Hofes von Pferdehändler Ulrich K. aus Hefenhofen bereits Erwin Kessler eine Strafanzeige gegen Witzig erhoben. Kessler ist Präsident des Vereins gegen Tierfabriken. (fal/sda)