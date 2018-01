Tod von Schweizer Familie in Utah war geplant

Nach den Ermittlungen im Fall einer tot aufgefundenen schweizerisch-US-amerikanischen Familie im US-Bundesstaat Utah im letzten November stehen die US-Behörden vor der Lösung. Gerichtsakten zeigen, dass das Ehepaar die Tötung der beiden Kinder mit anschliessendem Suizid gemeinsam geplant hat. Die Polizei fand entsprechende Nachrichten zwischen den Ehepartnern, die diesen Schluss zuliessen, schreibt die Nachrichtenagentur AP am Donnerstag.

Bei der 42-jährigen Frau war gemäss nahen Verwandten Eierstockkrebs diagnostiziert worden. Ausserdem habe sie an Depressionen gelitten. Ihr 45-jähriger Mann sei gewalttätig gewesen und habe möglicherweise an einer nicht diagnostizierten Geisteskrankheit gelitten, sagte die Polizei weiter. Details dazu wollte sie jedoch keine nennen.

2016 ausgewandert

Die vierköpfige Familie war im November letzten Jahres tot in ihrem Haus in Mapleton in Utah aufgefunden worden. Gemäss Polizei hatte der Vater zuerst seine Ehefrau, die 16-jährige Tochter und den fünf-jährigen Sohn erschossen, bevor er sich selber mit einer anderen Waffe tötete. Zuvor hatte er auch den Hund noch getötet.

Im vergangenen Juli war die Familie aus der Schweiz in die USA ausgewandert, weil der Vater, ein US-Staatsbürger, eine neue Beschäftigung in Utha gefunden hatte. Die Mutter und die Kinder waren Schweizer Staatsangehörige. (nag/sda)