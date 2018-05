Tornado fegt über Nordrhein-Westfalen

Bei einem schweren Unwetter sind in Nordrhein-Westfalen am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei in Viersen erlitt ein 23-jähriger Mann durch herabstürzende Äste schwere Verletzungen. Ein weiteres Opfer sei leicht verletzt worden.

Laut Polizei stürzten zahlreiche Bäume um und blockierten mehrere Strassen in der Region. Die Bahnstrecke zwischen Venlo und Mönchengladbach musste ebenfalls gesperrt werden. Die Aufräumarbeiten dauerten am Abend an.

Augenzeugen berichteten demnach von einer Windhose oder einem Tornado. Videoaufnahmen zeigen einen Tornado über der Ortschaft Schwalmtal nahe der Grenze zu den Niederlanden. Im Westen des Kreises Viersen nordwestlich von Mönchengladbach sind laut der Feuerwehr Häuser schwer beschädigt oder abgedeckt worden, wie die «Rheinische Post» berichtet. Der Deutsche Wetterdienst bestätigt gegenüber der Zeitung, dass es sich um einen Tornado handelte.

Der Tornado zog über die Ortschaft Schwalmtal nahe der Grenze zu den Niederlanden. (Karte: Google) (oli/sda)