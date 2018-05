Trump besucht Melania im Spital

Nach einer Nieren-Operation wird Amerikas First Lady Melania Trump (48) für einige Tage im Spital bleiben. Das Büro der Frau des US-Präsidenten teilte mit, sie werde sich den Rest der Woche in einem Militärspital im Norden Washingtons aufhalten.

Die reine Länge dieses Aufenthalts im Walter Reed Medical Center legte nahe, dass der Eingriff keine Kleinigkeit war. Der knappen Stellungnahme des Weissen Hauses vom Montag zufolge handelte es sich bei dem medizinischen Eingriff um eine Embolisation. Dabei wird ein Blutgefäss künstlich verschlossen. Das Verfahren wird vor allem in der Tumortherapie eingesetzt. Die Mitteilung nennt das Wort «gutartig», aber keine weiteren Einzelheiten. Die First Lady werde wieder vollständig gesund, erklärte ihr Büro.

Präsident fliegt zum Spital

US-Präsident Donald Trump flog am Montagnachmittag (Ortszeit) mit dem Helikopter zum Spital, um seine Frau zu besuchen. Er twitterte, der Eingriff sei erfolgreich verlaufen. «Wir verlassen das Spital in zwei oder drei Tagen.»

Our great First Lady is doing really well. Will be leaving hospital in 2 or 3 days. Thank you for so much love and support!