Trump kritisiert den Sender statt Roseanne

Disney-Chef Bog Iger die Absetzung der US-Serie «Roseanne», nachdem deren Hauptdarstellerin Roseanne Bar eine langjährige Beraterin von Ex-Präsident Barack Obama als Kreuzung von «Muslimbrüderschaft» und «Planet der Affen» beschimpft hatte. Die 65-jährige Schauspielerin hatte zwar noch versucht, ihren Tweet über Valerie Jarrett als «Witz» darzustellen, für den sie sich entschuldige, und gab Schlaftabletten die Schuld daran. Doch der Entscheid stand bereits best.

Jarrett, die afroamerikanische Wurzeln hat, berichtete, dass sie nach der Welle der Empörung über Barrs Kommentar von Disney-Chef Bob Iger angerufen worden sei. Er habe sie persönlich darüber informiert, dass «Roseanne» abgesetzt werde, teilte Jarrett mit.

Spot für Disney-Chef

Igers Geste gegenüber Jarrett erregte nun den Unmut des Präsidenten. «So was, er (Iger) hat niemals Präsident Donald J. Trump angerufen, um sich für die fürchterlichen Statements zu entschuldigen», die ABC über ihn gemacht habe, twitterte Trump. «Vielleicht hat mich der Anruf bloss nicht erreicht?» fügte er in sarkastischem Ton hinzu.

Bob Iger of ABC called Valerie Jarrett to let her know that “ABC does not tolerate comments like those” made by Roseanne Barr. Gee, he never called President Donald J. Trump to apologize for the HORRIBLE statements made and said about me on ABC. Maybe I just didn’t get the call?