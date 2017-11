Trump-Skizze für 7000 Dollar versteigert

Eine vom heutigen US-Präsidenten Donald Trump handgemalte und signierte Skizze der New Yorker Skyline aus dem Jahr 2009 hat bei einer Auktion knapp 7000 Dollar eingebracht. Dies teilte das Auktionshaus Nate Sanders mit Sitz in Los Angeles am Donnerstag mit.

Trump hatte laut der Mitteilung die 20 x 12 Zentimeter grosse Skizze für eine Wohltätigkeitsveranstaltung angefertigt. Dazu gab es auch ein mit Goldstift signiertes Foto des damaligen Immobilienunternehmers, auf dem er «Think Big!» vermerkt hatte. Das Mindestgebot der Auktion lag bei 5000 Dollar. Es waren nur zwei Gebote eingegangen. Über den Käufer gab es keine Angaben.

Vor vier Monaten war das Interesse für eine ähnliche Trump-Skizze noch deutlich grösser gewesen. Bei einer Versteigerung Ende Juli hatten sich elf Bieter beteiligt, am Ende kam die Skizze für 30'000 Dollar unter den Hammer. Das Auktionshaus Nate Sanders hatte das Stück damals als «seltenes Kunstwerk des Präsidenten» beworben. Das Mindestgebot lag bei 9000 Dollar. (sep/sda)