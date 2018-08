Venezuelas Präsident entgeht «Anschlag»

Während einer Militärparade in Venezuela hat es einen Anschlag gegen Staatschef Nicolás Maduro gegeben. Dies teilte Kommunikationsminister Jorge Rodríguez am Samstagabend in Caracas mit. Maduro blieb demnach aber unverletzt.

Maduro unterbrach daraufhin seine Rede vor Tausenden Soldaten, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist.

VIDEO: Crowd watching speech by Venezuelan President Maduro scatters following reported drone attack. - @AlbertoRodNews pic.twitter.com/SpYLXywviG — Conflict News (@Conflicts) 4. August 2018

Das staatliche Fernsehen stellte umgehend die Übertragung ein. Zuvor war allerdings noch ein lauter Knall zu hören. Fernsehbilder zeigten Soldaten und Zuschauer, die in Panik auseinander liefen, ehe die Übertragung abgebrochen wurde.

Der Hintergrund war zunächst völlig unklar. Verschiedene Medien sprachen von einer Explosion von Drohnen.

Update folgt... (roy/AFP)