Verletzte nach Einsturz von Baugerüst in Manhattan

Im New Yorker Stadtteil Manhattan ist ein Baugerüst eingestürzt und hat Passanten auf einem Trottoir getroffen. Mindestens vier Personen seien verletzt worden, heisst es von offizieller Seite. Der Unfall ereignete sich um 11.40 Uhr an der Ecke E.-Houston-Street und Broadway.

Laut der «New York Post» sind Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen schwebe niemand in Lebensgefahr. Mindestens eine Person sei von Gerüstteilen eingeschlossen worden und habe befreit werden müssen, teilten Behörden gegenüber der Zeitung mit.

Take a look: the high winds in #NYC caused this scaffolding to hit a building in #Manhattan . Video courtesy viewer Vinrockz. pic.twitter.com/P6PaPJqAM1

Möglicherweise haben starke Winde das Gerüst zum Einsturz gebracht. Videos zeigen ein an Seilen hängendes Konstrukt, das mehrmals gegen ein Gebäude schlägt.

Scene from above where scaffolding flew off a building in high winds at Broadway and Prince in Manhattan @News12BX @News12BK #wind #highwinds #manhattan #soho pic.twitter.com/0IyyxJLXRQ