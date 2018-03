Welpe erstickt auf Flug in Gepäckfach

Auf dem Flug von Houston nach New York ist der Hundewelpe Kokito gestorben - nachdem Flugbegleiter ihn in ein Gepäckfach verbannt hatten. Die Fluglinie United Airlines erklärte am Dienstag, man übernehme die volle Verantwortung für den Vorfall und werde ihn untersuchen. «Das war ein tragischer Unfall, der nie hätte geschehen dürfen, da Haustiere niemals in Gepäckfächer platziert werden sollten», sagte Sprecher Charles Hobart.

Ein Beitrag geteilt von Kokito (@kokito_the_savage) am Jan 13, 2018 um 9:59 PST

Passagier June Lara schrieb auf Facebook, die Flugbegleiter hätten am Montag darauf bestanden, die Französische Bulldogge für drei Stunden einzuschliessen - ohne Luftzufuhr. Sie hätten zugesichert, dass die Sicherheit des Tieres gewährleistet sei, so dass die Besitzerin, die mit ihren beiden Töchtern flog, schliesslich zugestimmt habe. Der Hund habe nach der Landung keine Bewegungen mehr gemacht oder Laute abgegeben.

I want to help this woman and her daughter. They lost their dog because of an @united flight attendant. My heart is broken. pic.twitter.com/mjXYAhxsAq — MaggieGremminger (@MaggieGrem) 13. März 2018

Kleintiere an Bord erlaubt

Auch Maggie Gremminger war an Bord. Sie schrieb auf Twitter, die Hundebesitzerin habe im Gang des Flugzeugs gesessen und geweint, alle der umstehenden Passagiere seien «total bestürzt» gewesen. Bereits im vergangenen April stand die Fluglinie in der Kritik, weil ein Passagier aus einem überbuchten Flugzeug rausgeworfen worden war.

At the end of the flight, the woman found her dog, deceased. She sat in the airplane aisle on the floor crying, and all of surrounding passengers were utterly stunned. (3) — MaggieGremminger (@MaggieGrem) 13. März 2018

United Airlines erlaubt Kleintiere an Bord. Wie auf der Webseite spezifiziert wird, müssen sie in genehmigten Transportboxen während des Flugs unter dem Vordersitz platziert werden.

Die US-Airline nimmt bei einer traurigen Statistik den Spitzenplatz ein, wie die «Huffington Post» schreibt. Gemäss einer Statistik des US-Verkehrsdepartements verzeichnete United Airlines im Vergleich mit anderen US-Airlines sowohl 2017 als auch 2016 die höchste Sterberate bei Tieren. 2017 starben 18 der 138'178 transportierten Haustiere, 13 wurden verletzt. (sep/sda)