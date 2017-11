Wer hat Gerhard Hernach gesehen?

Zuletzt wurde Gerhard Reinhold Hernach am Freitagabend um ca. 19 Uhr in einem Pflegezentrum in Spreitenbach AG gesehen. Seither gilt er als vermisst. Noch in der Nacht hatte die Kantonspolizei Aargau Suchmassnahmen eingeleitet, die bisher erfolglos blieben. Der 82-jährige Mann ist auf Medikamente angewiesen.

Gerhard Hernach ist ungefähr 175 cm gross und von normaler Statur. Er hat graue Haare und ist Brillenträger. Über seine Kleidung konnte die Polizei keine Angaben machen.

Wer den Mann gesehen oder Kenntnis von seinem Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Aargau, Stützpunkt Baden (Tel. 056 200 11 11), oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (chi)