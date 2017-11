Whatsapp ist down – «das Ende ist nah»

Über eine Milliarde Menschen weltweit nutzen die App. Am Freitagmorgen funktionierte die App kurzzeitig nicht mehr. Offenbar kämpfte der Instant-Messaging-Dienst mit technischen Schwierigkeiten. Neben den Textnachrichten war auch die Telefonie-Applikation von Whatsapp betroffen.

Update folgt

Whatsapp is down. The end of the world is near. pic.twitter.com/gEvfFMVH15 — Rubén Mozo (@rubenmozo) 3. November 2017

I can't call my girl coz she's studying, & WhatsApp is down. So we can't text in between breaks. pic.twitter.com/c5iDfQ0yfZ — Mthandeki (@DCXCII) 3. November 2017

Whatsapp is down all over the world ???? nd everyone is panicking.. Nd some like me joking abt it on twitter ????

The age we live in now ???? pic.twitter.com/ylVQwibMyo — Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) November 3, 2017

The whole world when #whatsapp goes down pic.twitter.com/ctbz5eH7I6 — Daisy Bennett (@DaisyAmeliaBee) 3. November 2017

(fur)