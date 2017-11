Whisky im Wert von 817'000 Franken gestohlen

Aus einem Luxusgeschäft in Paris sind 69 Whisky-Flaschen mit einem Gesamtwert von rund 817'000 Franken gestohlen worden. Unter dem Diebesgut befand sich auch ein japanischer Whisky im Wert von über fast 120'000 Franken, der unter dem Spitznamen «Das Eichhörnchen» bekannt ist.

Die Einbrecher hätten bei ihrem Beutezug am Sonntag Flaschen aus einer Vitrine entwendet, in der Sammlerstücke ausgestellt waren, erklärten das Luxusgeschäft «La Maison du Whisky» und die französische Polizei am Dienstag. Dabei verursachten sie nach Polizeiangaben einen Gesamtschaden von 750'000 bis 800'000 Franken.

Ältester japanischer Single-Malt-Whisky

Nach Einschätzung des Geschäfts hatten es die Einbrecher vor allem auf das berühmte «Eichhörnchen» abgesehen – ein äusserst seltener Tropfen aus dem Jahr 1960. Der «Karuizawa 1960» ist Experten zufolge der älteste Single-Malt-Whisky, der jemals in Japan abgefüllt worden ist. Weltweit seien nur 41 Flaschen in Umlauf, erklärte das Geschäft. Die gestohlene Flasche sei wegen ihres «besonderen Aussehens einzigartig». Deswegen sei der «Eichhörnchen»-Whisky auch leicht zurückzuverfolgen und umso schwerer zu verkaufen. (chi/sda)