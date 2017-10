Wildsau beisst Bank-Chef die Wade weg

Ausnahmezustand in Norddeutschland: Zwei aggressive Wildschweine haben am Freitag in der Innenstadt von Heide vier Menschen angegriffen und verletzt.

Die Bache verschwand Richtung Stadtrand. Doch der Keiler stürmte durch die Fusgängerzone und in verschiedene Geschäfte, wie «Bild» berichtet. Schliesslich rannte er in die Filiale der Sparkasse der norddeutschen Stadt.

Eine Glastür ging zu Bruch, Mobiliar flog umher, als das Tier dagegen rannte. Der Filialleiter stürzte, da biss ihn der Keiler in die Kniekehle, einen Unterschenkel und Oberschenkel. Laut der Polizei wurde einer Person ein Fingerglied abgebissen. Die Polizei musste Kunden und Mitarbeiter mit Drehleitern aus den Fenstern retten.

Bei uns in Heide gibt's auch freilaufende? Wildschweine auf dem Marktplatz. ???????????????? pic.twitter.com/qqyMZZEZEV — ????MeeresRauschen????? (@OpdemDiek) October 20, 2017

Zwischenzeitlich hatte die Polizei die Bevölkerung von Heide dazu aufgerufen, in den Häusern zu bleiben, die Innenstadt zu meiden und vor allem die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern. Polizisten und Jäger versuchten dort gemeinsam, die beiden Wildschweine «ausser Gefecht zu setzen».

Polizisten war es dabei nach eigenen Angaben gelungen, den Keiler im Vorraum der Bankfiliale festzusetzen. Über Twitter wurden Bilder veröffentlicht, auf denen zu sehen war, wie zwei querstehende Polizeiautos den Eingang versperrten. Ein Jäger hat das Tier anschliessend vor der Bank erschossen.

Zum Angriff kam es mitten in der norddeutschen Stadt Heide. Karte: Google

Die Polizei warnte generell davor, sich Wildschweinen zu nähern. Sofern Tiere erneut in der Stadt auftauchten, sollten Zeugen sofort den Notruf wählen. Die beiden Wildschweine könnten «Bild» zufolge durch die Ernte aus einem Maisfeld aufgescheucht worden sein. (oli/sda)