Wo am meisten Journalistenmorde ungeklärt bleiben

Das Attentat auf die Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia schreckte in Malta die Öffentlichkeit auf. Bürgerrechtsgruppen riefen zu Demonstrationen auf, Tausende gingen in der Hauptstadt Valletta auf die Strasse und forderten eine schnelle Aufklärung des Falls. Die maltesische Regierung setzte eine Belohnung von einer Million Euro für Hinweise aus. «Dieser Fall ist von so aussergewöhnlicher Bedeutung, dass er aussergewöhnliche Massnahmen erfordert», erklärte sie. Der Gerechtigkeit müsse Genüge getan werden, egal, was es koste.

Trotz dieser Bemühungen und Bekundungen ist aber ungewiss, ob die Hintergründe des Mordes je entschlüsselt werden. Die Vorwürfe der Journalistin hatten sich doch gerade gegen die Ehefrau des Premierministers Joseph Muscat und andere Vertraute des Regierungschefs gerichtet. Und auch die Statistik spricht dagegen. Denn neun von zehn Journalistenmorden werden nie aufgeklärt, wie ein Bericht der UN-Kulturorganisation Unesco zeigt.

Die Unesco hat anlässlich des heutigen «Internationalen Tags gegen die Straflosigkeit für Verbrechen an Journalisten» neue Zahlen veröffentlicht. Demnach sind in den vergangenen elf Jahren weltweit 930 Journalisten wegen ihrer Arbeit getötet worden. Von diesen zwischen 2006 und Ende 2016 registrierten Fällen wurden jedoch nur 10 Prozent aufgeklärt. Mehr als die Hälfte ist ungelöst, oder die Ermittlungen laufen noch. Bei einem Drittel der Fälle kam die Unesco nicht einmal an Informationen darüber, ob es überhaupt eine Untersuchung gibt.

Am tiefsten ist die Aufklärungsrate in Somalia, wo im Verhältnis zur Bevölkerungszahl am meisten Journalistenmorde ungelöst bleiben. Zusammen mit elf anderen Ländern (Syrien, Irak, Mexiko, Pakistan, Brasilien, Russland, Bangladesh, Nigeria, Südsudan, Philippinen und Indien) ist Somalia für vier von fünf ungeklärten Fällen weltweit verantwortlich. Regional betrachtet ist die Lage in den arabischen Staaten am schlechtesten. Hier kommt es in gerade einmal 2 Prozent der Morde zu einer Aufarbeitung.

Die arabische Region ist Unesco-Angaben zufolge seit 2012 denn auch die gefährlichste Gegend weltweit für Journalisten – besonders aufgrund der Konflikte in Syrien, dem Irak und dem Jemen. Dort sei auch die Anzahl der von Extremisten entführten Medienvertreter stark angestiegen. Allein 2016 wurden laut Unesco-Bericht weltweit 102 Journalisten getötet. Afghanistan und Mexiko waren mit jeweils 13 Todesfällen am gefährlichsten, darauf folgten der Jemen (11), der Irak (9) und Syrien (8). Aber auch in Europa leben Pressevertreter gefährlich, wie im vergangenen Jahr zwei Morde in Finnland und einer in Serbien zeigten.

Eine weitere Erkenntnis des Berichts ist, dass die Opfer in mindestens 40 Prozent der Fälle Morddrohungen erhielten, bevor sie getötet wurden. Trotzdem erhielten sie nicht genügend Schutz durch die Behörden. Zudem kam es nur in 4 Prozent aller Fälle zu einer vollständigen Aufklärung, inklusive einer Verurteilung derjenigen, die den jeweiligen Mord in Auftrag gegeben hatten.

Die Unesco kritisiert, dass auch sonst weltweit ein erheblicher Anstieg der Gewalt gegen Journalisten zu verzeichnen ist. Diese würden immer häufiger entführt, willkürlich verhaftet und gefoltert. Journalisten seien aber auch Opfer von Überwachungsmassnahmen, Cyberattacken und Desinformationskampagnen, sagt die Organisation. (baz.ch/Newsnet)