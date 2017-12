Zehn beschädigte Autos bei Unfallserie in Chur

Bei sechs Verkehrsunfällen in Chur sind am Donnerstag zehn Fahrzeuge beschädigt worden, und es ist Sachschaden von zehntausenden Franken entstanden. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Laut Polizei krachte es in fünf von sechs Fällen wegen Unachtsamkeit.

Eine Automobilistin kam laut Mitteilung der Churer Polizei am Abend mit einem Ersatzfahrzeug nicht zurecht. Als sie während der Fahrt stadtauswärts das Navigationsgerät ausschalten wollte, rollte sie auf ein Trottoir und fuhr ein Gefahrensignal «Achtung Kinder» um. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Zuvor war es seit dem frühen Morgen auf mehreren Strassen der Gemeinde zu vier Auffahrunfällen gekommen. Eine Beteiligte klagte danach über Kopfschmerzen und begab sich in ärztliche Behandlung. Ein weiterer Autofahrer geriet mit seinem Wagen auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen und prallte in eine Leitplanke. (chk/sda)