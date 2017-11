Züge zwischen Olten und Basel fallen aus

Am Bahnhof Liestal ist es zur zweiten grösseren Störung des morgendlichen Bahnverkehrs in der Deutschschweiz gekommen. Die Linie Olten - Basel SBB kann deshalb nur beschränkt befahren werden. Pendler müssten mit Verspätungen, Umleitungen aber auch Ausfällen bis mindestens 13.30 Uhr rechnen.

Laut SBB-Mediensprecher Oli Dischoe werden die Direktzüge Basel - Zürich und Basel - Bern über die Bözbergstrecke umgeleitet. So muss zwischen Basel und Zürich mit fünf bis zehn Minuten mehr Reisezeit gerechnet werden; auf der Strecke Interlaken Ost - Bern - Basel brauchen Fahrgäste rund 35 Minuten länger und die Züge halten nicht in Liestal. Nicht betroffen sei hingegen der Bahnverkehr von der Zentralschweiz ins Tessin, so Dischoe gegenüber baz.ch/Newsnet.

Laufend aktuelle Informationen zur Störung in Liestal finden Fahrgäste auch auf sbb.ch.

Zuvor schon Störung im Kanton Luzern

Der Bahnhof Sursee LU auf der Linie Luzern - Olten war am Morgen ebenfalls unterbrochen. Züge von Lugano nach Basel SBB sind zwischen Luzern und Basel SBB ausgefallen, ebenso Intercity-Züge zwischen Luzern und Zofingen und von Erstfeld Richtung Basel.

Als Folge der Störung kam es zu Verspätungen und vereinzelt länger anhaltenden Zugausfällen. Die Reisezeit verlängerte sich, da Pendler auf die S-Bahnen umsteigen müssen, wie SBB-Sprecher Raffael Hirt auf Anfrage von baz.ch/Newsnet sagt. Die Strecke zwischen Sursee und Nebikon LU war komplett gesperrt. Im Regionalverkehr setzte die SBB Ersatzbusse ein. (oli/sep/daf)