Zug überfährt in Indien zwei Elefanten

Zwei Asiatische Elefanten sind in Indien von einem Zug erfasst und getötet worden. Sie gehörten nach Angaben eines Wildhüters zu einer Herde von etwa 15 Tieren, die am frühen Sonntagmorgen auf der Suche nach Nahrung in das Gebiet nahe der Stadt Gauhati kam.

Die anderen Elefanten hätten die Gleise bereits passiert, sagte Wildhüter Prodipta Baruah weiter. Die zwei letzten Tiere seien vom Passagierzug erfasst worden. Asiatische Elefanten gelten als stark gefährdete Tierart, Gründe dafür sind ihr schrumpfender Lebensraum und Wilderei.

Menschen betroffen

Gauhati liegt im nordindischen Staat Assam, wo noch mehrere Tausend frei lebende Elefanten umherstreifen. Es kommt dort immer wieder zu Unfällen mit Zügen.

Nach dem Unfall haben Veterinäre die toten Elefanten untersucht. Sichtlich betroffene Menschen haben mit Blumen um die seltenen Tiere getrauert. Anschliessend sind die Kadaver vergraben worden. (oli/dapd)