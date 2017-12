Zwei Frauen verletzt und ein Mann tot aufgefunden

In Hedingen läuft derzeit ein Polizeieinsatz. In der Zürcher Gemeinde wurde am Abend eine Person verletzt. Eine Frau wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital geflogen. Wie genau sie sich diese zuzog, ist noch unklar.

Beat Jost, Sprecher der Kantonspolizei, bestätigt den Vorfall. «Die Situation ist im Moment noch sehr unklar», sagte Beat Jost, Polizeisprecher der Zürcher Kantonspolizei. Was genau zwischen den beiden Personen vorgefallen sei und in welcher Beziehung sie zueinander stünden, werde derzeit abgeklärt. Gerüchten zufolge soll die Frau angeschossen worden sein.

Angeblich hatte sich der Täter in einer Wohnung verschanzt. «Wir gehen vom schlimmsten Szenario aus», sagt Jost. Die Polizei rechnet mit der Möglichkeit, dass sich eine gefährliche Person mit einer Waffe in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses befindet.

Die Frau wurde mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Genauere Informationen zur Art der Verletzungen habe er noch keine, sagte Jost. Der Vorfall ereignete sich in Hedingen im Dorfkern.

Eine weitere Frau soll sich gemäss einer Meldung von blick.ch schwere Verletzungen zugezogen haben. Die Polizei soll zudem einen toten Mann sowie eine Schusswaffe aufgefunden haben.

Update folgt... (fur)