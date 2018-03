Zwei Tote beim Absturz einer F/A 18

Ein US-Kampfjet vom Typ F/A 18 Hornet ist am Mittwoch vor Key West in Florida ins Meer gestürzt. Das bestätigte ein Sprecher der US-Navy mehreren US-Medien. Zwei Menschen - ein Pilot und ein Waffensystemoffizier - kamen bei dem Unglück ums Leben, als die Maschine um 16.30 Uhr in Flammen aufging und ins Meer fiel.

Die Crew habe sich zwar mit Schleudersitzen aus der Maschine befreien können und konnte ins Spital gebracht werden. Dort erlagen die beiden jedoch später ihren Verletzungen.

Ursache noch nicht bekannt

Der Vorfall ereignete sich bei einem Trainingsflug rund zwei Kilometer entfernt von einer Navy-Basis auf Key West. Die Ursache für den Absturz sei noch nicht ermittelt.

US-Präsident Donald Trump meldete sich inzwischen auf Twitter zu Wort und bekundete sein Beileid.

Please join me with your thoughts and prayers for both aviators, their families and our incredible @USNavy. https://t.co/60bHhrp8Y1