Zwei Tote nach Messerangriff in Turku

Bei der Messerattacke in der finnischen Stadt Turku wurden zwei Menschen getötet. Sieben weitere Menschen seien verletzt worden, teilten die Polizei und ein Krankenhaus am Freitag mit. Der Zustand der Verletzten sei stabil. Zuvor hatten die Behörden bekanntgegeben, dass ein Angreifer im Stadtzentrum mehrere Menschen niedergestochen habe. Die Hintergründe des Messerangriffs in der Innenstadt von Turku sind noch unklar.

Nach einem Schuss ins Bein sei ein Verdächtiger festgenommen worden, erklärten die Ermittler in Turku. Sie fügte hinzu, dass nach möglichen weiteren Verdächtigen gesucht werde. Der Fernsehsender YLE berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, mehrere Schüsse seien zu hören gewesen. Auf Bildern aus der Innenstadt waren zahlreiche Einsatzfahrzeuge zu sehen. Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, die Gegend um den Tatort nicht zu betreten.

Regierung verfolgt die Lage

Die Polizeipräsenz an Bahnhöfen und am Flughafen von Helsinki wurde erhöht. Für 19.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MESZ) kündigte die Polizei eine Medienkonferenz an. Die Regierung verfolge die Lage in Turku aufmerksam, twitterte Ministerpräsident Juha Sipilä. Das Kabinett sollte im Laufe des Tages zusammentreten.

Die Grossstadt liegt rund 170 Kilometer von der Hauptstadt Helsinki entfernt an der Westküste. Im Oktober 2012 hatte sich dort ein offenbar geistig gestörter Mann dem damaligen Regierungschef Jyrki Katainen mit einem Messer genähert. Sicherheitsleute überwältigten den Mann. Ein Verfahren gegen ihn wurde nicht eröffnet.

Polizei such nach weiteren Angreifern

Ein Schweizer Feriengast erklärte gegenüber baz.ch/Newsnet, dass es in der Innenstadt hektisch zu und her gehe. Die Polizei würde mit Maschinenpistolen bewaffnet patroullieren und Kontrollen durchführen, drei Einkaufszentren seien vorübergehend geschlossen worden. Die Beamten würden auch noch nach weiteren Tätern suchen. Augenzeugen berichteten gegenüber der AFP, sie hätten Menschen am Boden liegen gesehen.

Auf sozialen Medien kursiert ein Video, das zeigt, wie Menschen die Flucht ergreifen.

