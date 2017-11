Zwei Tote und ein Schwerverletzter bei Autounfall in Lottstetten

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B27 bei Lottstetten D ist am Dienstag ein Ehepaar im Alter von 70 und 72 Jahren ums Leben gekommen. Ein 40-jähriger Autofahrer wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 12 Uhr, wie das Polizeipräsidium Freiburg D mitteilte. Das Ehepaar war in einem weissen Ford vom Ortskern Lottstetten in Richtung Grenzübergang unterwegs. In Höhe der Einfädelspur wendete der Ehemann das Auto auf der Fahrbahn. Dabei prallte der 40-Jährige mit seinem Volvo in das quer stehende Auto.

Beide Fahrzeuge wurden von der Strasse geschleudert. Das Ehepaar verstarb noch an der Unfallstelle. Die Strasse musste komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 30'000 Euro. (nag/sda)