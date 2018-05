Zwergkaninchen im Wald ausgesetzt – Polizei ermittelt

Ein schwarzes und ein weisses Zwergkaninchen, dazu ein Häuschen und ein Spieltunnel aus Holz: Diese seltsame Entdeckung machten Passanten am Samstagvormittag in einem Waldstück in Studen, in der Nähe von Biel. Sie meldeten ihren aussergewöhnlichen Fund daraufhin der Kantonspolizei Bern.

Polizisten und Passanten konnten die kleinen Haustiere schliesslich einfangen und in ein Tierheim bringen.

Offensichtlich wollten die Besitzer der Zwergkaninchen ihre Tiere loswerden und setzten sie deshalb am Samstagmorgen aus. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen wegen Tierquälerei aufgenommen.

Hier wurden die Zwergkaninchen gefunden: Verzweigung Keltenweg/Meienriedwäldliweg im Wald bei Studen.

Wer etwas über die Herkunft der Zwergkaninchen weiss oder Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bei der Kantonspolizei Bern: 032 044 51 11. (chh/pd)