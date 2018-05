Hochhausbrand: 49 Personen im Spital

In einem 11-stöckigen Wohnblock an der Erlenstrasse in Brügg brach am frühen Montagmorgen ein Feuer aus. Die Polizei wurde um 4.40 Uhr alarmiert. «Der Brand entfachte sich im Erdgeschoss und verursachte eine starke Rauchentwicklung, die sich anschliessend im Gebäude ausgebreitet hat», sagt Dominik Jäggi, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern.

In einer ersten Phase wurden die Bewohner des Hochhauses angewiesen, Fenster und Türen zu schliessen und in den Wohnungen zu bleiben. Daraufhin begann die Feuerwehr mit der Evakuation der Personen, die sich im Haus aufhielten. Die Personen wurden von aussen per Hubrettung und – nach Entlüftung des Gebäudes – über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht. Insgesamt wurden 84 Menschen aus dem Wohnblock geholt.

49 Personen im Spital

Bereits evakuierte Personen wurden vor Ort durch Ambulanzteams medizinisch betreut. 49 Personen – darunter neun Kinder – wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Spitäler gebracht.

Der Brand konnte gegen 7 Uhr von einem Grossaufgebot der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und schliesslich gelöscht werden.

Einige der Wohnungen des betroffenen Gebäudes sind derzeit unbewohnbar. Für deren Bewohner, wie auch für die Personen, die vorübergehend nicht in das Haus zurückkehren konnten, wurden alternative Unterbringungsmöglichkeiten gefunden.

Der Brand hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr. Der TCS meldete Stau auf der A6 zwischen Lyss-Nord und Brügg. Auch der öffentliche Verkehr war betroffen: «Ich war auf dem Weg zur Arbeit und mein Bus musste wegen einer Umleitung anhalten», erzählt eine Leser-Reporterin gegenüber «20 Minuten».

Die Arbeiten der Rettungskräfte vor Ort sind laut Polizeiangaben grösstenteils abgeschlossen. Im Einsatz standen über 60 Angehörige verschiedener Dienste der Kantonspolizei Bern, der Feuerwehren BASS, der Berufsfeuerwehren Biel und Bern sowie mehrerer Ambulanzteams. (chh/pd)