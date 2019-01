Regula Rytz kandidiert für den Ständerat

Die Berner Grünen steigen mit Regula Rytz in die Ständeratswahlen vom kommenden Herbst. Die Nationalrätin und Präsidentin der Grünen Schweiz ist am Dienstagabend von der Delegiertenversammlung in Bern nominiert worden. Die Nomination erfolgte einstimmig und mit grossem Applaus, wie die Kantonalpartei mitteilte.

Rytz signalisierte Mitte Dezember ihr Interesse an einer Kandidatur. Damals sagte sie, als Ständerätin würde sie die zentrale Rolle der Hauptstadtregion in der Eidgenossenschaft betonen und den Berner Pioniergeist fördern. Sie bezeichnete die Wahlen 2019 als «Klimawahl» und «Schicksalswahl für die Umwelt».

Lange wurde auch der grüne alt Regierungsrat Bernhard Pulver hinter vorgehaltener Hand als möglicher Ständeratskandidat gehandelt. Pulver gab im Dezember aber seinen Verzicht bekannt, da er im Februar 2019 das Verwaltungsratspräsidium der Berner Insel-Spitalgruppe übernimmt.

Die 56-jährige Rytz blickt auf eine lange und vielfältige Politkarriere zurück. Ihren Anfang nahm diese als Mitglied des Student/innenrats der Universität Bern. Von 1994 bis 2005 gehörte Rytz für das Grüne Bündnis dem Berner Kantonsparlament an.

Rytz arbeitete unter anderem als Zentralsekretärin des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Von 2005 bis 2012 gehörte sie als Direktorin für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün der Berner Stadtregierung an. Seit 2011 ist Rytz auch im Nationalrat. Seit April 2016 ist sie ausserdem Präsidentin der Grünen Schweiz. (sda)