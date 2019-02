Aladins Wunderland

Verloren lehnt ein vorsintflutliches Velo an einer rissigen Mauer. Elektrokabel wuchern über den groben Verputz, in einer Seitengasse trocknet eine geflochtene Fischerreuse. Um das malerische Bild einer Innenstadt aus 1001 Nacht zu komplettieren, hallt der Mittagsruf des Muezzins von einem nahen Minarett.Al Seef heisst der Stadtteil südlich des Dubai Creek. Aber das Gassengewirr, die eleganten Windtürme und die beigen und ockerfarbenen Kaufmannshäuser zählen weder 100 noch 200 Jahre. Bis 2015 parkierten hier Autos, vor Jahresfrist wurden die ersten von 400 Läden und Restaurants eröffnet, im September ging das Al Seef Hotel by Jumeirah ans Netz.

«Unser Haus ist einmalig für Dubai», sagt Dina Bin Masoud, Direktorin des Al Seef. «Wer bei uns eincheckt, soll sich wie der Gast im Heim eines alten Händlers fühlen.» Die Herberge verteilt sich auf zehn Baits – Gebäudekomplexe aus zwei oder drei Häusern, die im ersten Stock durch Holzbrücken verbunden sind. Sehnte sich Europapark-Chef Roland Mack nach einem Themenhotel im orientalischen Stil, er würde das Interieur der Al-Seef-Zimmer wohl begeistert übernehmen: Auf dem Nachttisch flackert Aladins Wunderlampe (elektrisch betrieben), vor den Fenstern schützen schwere Holzläden gegen Hitze, an den Wänden hängen vergilbte Schwarzweissfotos mit arabischen Sippen, und das Zimmertelefon ist über die gute alte Wählscheibe zu bedienen. Im Bad plätschert das Wasser in ein Vintage-Becken aus Blech.

Araber entdecken die Vergangenheit

Das Al Seef Hotel lockt erstaunlich viele Araber an. Direktorin Bin Masoud: «Gäste aus dem eigenen Land und den umliegenden Golfstaaten wollen hier Kultur und Tradition der Grossväter kennen lernen.» Es ist am Persischen Golf alles ein wenig schnell gegangen: Vor einem halben Jahrhundert noch war Dubai ein staubiges Hafenkaff, auf dessen Airport die Langstreckenjets den obligaten Tankstopp zwischen Europa und Asien einlegten.

Heute zählt das Manhattan der Wüste 3 Millionen Einwohner und 21 Millionen Touristen pro Jahr. Ein organisch gewachsenes Stadtzentrum fehlt, «Downtown» im Schatten des Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt, entstand erst vor zehn Jahren. Nicht gerade zur Identitätsstiftung trägt auch die Tatsache bei, dass 85 Prozent der Bevölkerung ausländische Fremdarbeiter sind, vor allem Pakistaner und Inder.

Dina Bin Masoud, eine Einheimische, ist die Ausnahme. Stolz zählt die Chefin vier Ikonen der Emirati-Küche auf, die das Frühstück im hoteleigenen Restaurant Saba bereichern, etwa Baalaleet, caramellisierte Nudeln mit Zimt und Kardamom, oder Chebab, Pfannkuchen mit Kardamom und Safran. Der kleine Hunger kann bei Dunkin’ Donuts, am Currywurststand oder im japanischen Eiscafé gestillt werden. Der Nachwuchs amüsiert sich in der «Aladin’s Kids Show», Fototermin mit den Protagonisten inklusive. Rolltreppen und Lifte führen zum Parkhaus im Untergrund, und hinter jeder Fassade voller künstlicher Patina rauscht eine Klimaanlage.

Die Städteentwickler der Firma Meraas haben das Projekt gestemmt. Kennzahlen zum 1,8 Kilometer langen Quartier am Meeresarm werden nicht veröffentlicht. Unvermeidlich, dass Dubais Herrscher, Scheich Mohammed bin Rashid al-Maktoum, die Finger im Spiel hat. Ohne den Autokraten, der sein Porträt an allen Ecken des Reiches leuchten lässt, geht im zweitgrössten Emirat gar nichts.

Das Prunkstück ist ein runder Windturm

Eine halbe Autostunde nördlich von Al Seef erinnerte sich ein weiterer Alleinherrscher ans Erbe der Väter: Sultan Bin Mohammed al-Qasimi integrierte ein Luxushotel in die Rekons­truktion der Altstadt von Sharjah. Die kleine Hotelgruppe GHM, die in Andermatt das Chedi eröffnete, betreibt das Al Bait Sharjah. Momentan fehlen zwar noch Gäste, nicht aber Stil und hohe Servicequalität. Prunkstück der von Souks flankierten Anlage ist ein historischer Windturm – der einzige runde in den Emiraten.

Das exklusive Hotel, in dem überall loungige Sitzgelegenheiten warten und abends Windlichter den Weg weisen, ehrt in einem kleinen Museum den Besitzer des Vorläufers des Stadtpalastes: Ibrahim al-Midva richtete im Jahr 1909 das erste Postbüro Sharjahs ein, er war Politiker, Journalist und Poet. In der Hotelbibliothek stehen Bildbände über das Araberpferd und die Falknerei sowie die obligate Auswahl an Biografien von Dr. al-Qasimi. Auch das Al Bait ist im Vintage-Stil eingerichtet. Details werden gepflegt: Der Küchenchef soll 1000 Versuchsgipfeli gebacken haben, bis er die passende Variante fand.

In den geräumigen Zimmern warten stets gefüllte Schalen mit Nüssen, Trockenfrüchten und Datteln. Die Minibar wird aber nicht mit Wein oder Bier bestückt, in Sharjah bleibt Alkohol verboten. Denn Sharjah ist das sittenstrengste Emirat, die Herrscherfamilie soll guten Kontakt zu den solventen Wahhabiten in Saudiarabien pflegen.

Am Ende des Tages fühlt sich der westliche Al-Bait-Gast aber nicht gestört von den Einschränkungen, im Gegenteil: Ambiance und Umgebung wirken, auch wenn die Altstadt samt Hotel teils rekonstruiert, teils neu gebaut wurde, weniger künstlich als Dubais Wunderland. Das liegt auch am Kamel, das auf der Ladefläche eines Pick-ups durch die Stadt gondelt, oder am quirligen Arabischen Teegarten, wo einheimische Kundschaft Hummus, Auberginenmus oder Lammspiesschen schlemmt und die Touristen klar in der Minderheit bleiben.

