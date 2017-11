Wo der Wind weht

Wüstensand, starke Winde, hohe Dünen: Fuerteventura ist die älteste Insel der Kanaren. Rund 120 Kilometer westlich der marokkanischen Wüste ist die Vulkaninsel vor über 20 Millionen Jahren aus glühender Lava entstanden. Heute ist sie vor allem für ihre Surfer-Hotspots, Vulkanhügel und Wanderdünen bekannt.

So weit die Informationen im Internet. BaZ-Leserinnen und -Leser haben jetzt hingegen die Chance, Fuerteventura persönlich und kostenlos kennenzulernen. Und zwar nicht auf einem Rucksack- oder Last-Minute-Trip, sondern in der Luxusversion. Dafür reicht es, an er diesjährigen BaZ-Auktion teilzunehmen. Unter den registrierten Usern wird am 6. Dezember erstmals eine Reise im Wert von 3500 Franken verlost.

Sich zu registrieren, lohnt sich auch für alle anderen. Wie bereits bei den ersten beiden Auktionen gibt es auch dieses Jahr hochwertige Artikel schon ab der Hälfte des Marktpreises zu ersteigern. Bereits im Angebot sind Hotelübernachtungen, Wellnessreisen, Designermöbel, edle Weine, Einkaufsgutscheine und ein spezieller Polterabend für Frauen. Weitere Artikel und Angebote kommen laufend hinzu. Garantiert gibt es auch dieses Jahr wieder die beliebten Gutscheine von Pro Innerstadt zu ergattern. Gerade in der Vorweihnachtszeit kann mit diesen bares Geld gespart werden; verwandeln sie sich doch in fast jedes Geschenk nach Wunsch. Ebenfalls schon zum dritten Mal im Angebot ist ein Tandem-Fallschirmsprung aus 4000 Metern Höhe. Egal, ob man einem geliebten Menschen oder sich selber damit einen Traum erfüllen möchte – Aufregung und Herzrasen sind garantiert.

Wer nicht ganz so risikofreudig ist, kann anstatt in die Luft aufs Wasser. Auf dem Rhein reicht das Angebot von der winterlichen Schleusenschifffahrt bis zur Dinner-Cruise mit Krimi. Andere entspannen vielleicht lieber bei einer Hot-Stone-Massage in einem Luxus-Spa oder im eigenen Whirlpool mit einem Warenwert von 23 500 Franken. Kein Problem: Mit ein wenig Glück finden die beiden Angebote schon für die Hälfte ihres Preises einen neuen Besitzer.

Registrieren ab sofort möglich

Egal, ob man etwas Schönes für sich selber sucht oder mit einem besonderen Weihnachtsgeschenk die Mutter, den Bruder oder die beste Freundin begeistern möchte – die BaZ-Auktion bietet auch in diesem Jahr Artikel für alle Geschmäcker. Ob die Beschenkten erfahren sollten, dass das Luxuspäckli weit unter dem Wert ersteigert werden konnte? Das kann stolz berichtet werden oder für immer ein Geheimnis bleiben.

Ab sofort können sich Teilnehmer online für die BaZ-Auktion 2017 anmelden. Start des grossen Bietens ist am 25. November. Um mitzumachen und sich gegen andere Bieter durchsetzen zu können, braucht es nur ein paar Mausklicks. Registrieren und ab dem Startschuss bis am 5. Dezember kräftig mitbieten. Wer die Auktion nicht ständig im Auge behalten möchte, dem nimmt der Bieterassistent die Arbeit ab. Einfach Höchstgebot eingeben und der kleine Helfer geht bis zur Limite mit.

Die Teilnahme an der Auktion ist kostenlos, zu verlieren gibt es also nichts. Im Gegenteil: Auch wer beim Rennen um die beliebtesten Artikel leer ausgeht, hat immer noch die Chance auf eine unvergessliche Reise nach Fuerteventura. Zwischen erloschenen Vulkanen und den Wellen des Atlantiks.

www.bazauktion.ch (Basler Zeitung)