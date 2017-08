Antritt zum Abtritt

Es hallten keine Fangesänge von den Tribünen hinunter auf den Rasen, es ging kein pyrotechnisches Feuerwerk nieder, als Didier Burkhalter gestern zum grossen Abschiedsspiel ins Stade de Suisse in Bern lud. Der FDP-Bundesrat versammelte die diplomatischen Vertreter der Schweiz im Ausland zur Botschafterkonferenz im ehemaligen Wankdorf-Stadion.

Es ist ein Anlass, der jedes Jahr im Spätsommer stattfindet, mal irgendwo mitten in der Bundesstadt, mal im Palais des Nations ins Genf, mal in anderen ehrwürdigen Gemäuern – eine Art vorgezogenes Weihnachtsfest der Diplomaten-Familie, tendenziell traditionsbewusst bis ernst, mitunter ein bisschen feierlich, locker bei Bedarf, aber bitte dennoch immer mit Anzug und Krawatte.

Flair für die Peripherie

Nun traf man sich also, was ungewöhnlich ist, ganz sportlich in der Fussball-Arena. Was weniger überraschend ist, als es auf den ersten Blick scheint. Schliesslich entwickelte Burkhalter, nachdem er Anfang 2012 vom Innen- ins Aussenministerium gewechselt hatte, ein Flair für die Peripherie: Seinen Amtskollegen aus fremden Staaten entrollte er lieber den roten Teppich in seiner Heimatstadt Neuenburg als vor dem Bundeshaus. Gestern zog er also die Ränge im Stadion den weich gepolsterten Stühlen eines Berner Nobelhotels vor.

Eine Rauchpetarde

Burkhalter, noch bis Ende Oktober Mitglied der Landesregierung, trat bei seiner Eröffnungsansprache als eine Art Cheftrainer auf, der seiner Mannschaft ein letztes Mal seine Strategie darlegt und den Korpsgeist beschwört, bevor er abtritt. «Fussball», sagte Burkhalter übrigens, habe ihn «ein ganzes Leben lang begleitet, mit all seinen Freuden und Leiden». Viele Siege habe er bei diesem Sport davongetragen und «einige Frakturen».

Es war das einzige Private, das er preisgab. Von Frakturen, die er in den vergangenen fünf Jahren auch in seiner Funktion als Aussenminister erlitten haben dürfte, sprach Burkhalter nicht. Er zeichnete das Bild einer Schweiz, die – so formulierte er es tatsächlich – eine «entkrampfte» Beziehung zur EU habe, nachdem das Parlament die Zuwanderungs-Initiative gesetzlich konkretisiert habe. Auf Max Petitpierre verweisend, der das Aussendepartement 1944 bis 1961 geleitet hatte, erklärte Burkhalter, schon der Neuenburger Freisinnige habe sich damals gefragt, wie man den Zugang zum europäischen Markt erreichen und zugleich die Unabhängigkeit der Schweiz sichern könne. Bei den Verhandlungen um ein Rahmenabkommen bleibe «ein für beide Seiten gutes Ergebnis möglich» – eine Rauchpetarde, gezündet vom Teamchef persönlich, der damit vernebelte, dass die Erfolgsaussichten für den Abschluss eines solchen Abkommens alles andere als gut sind.

So klingt Abschied

Burkhalter zeichnete zudem, etwas Selbstlob muss sein, das Bild einer – seiner – Aussenpolitik, die in den vergangenen Jahren durch «Stabilität, Vorhersehbarkeit, Zuverlässigkeit und Ausdauer» geprägt gewesen sei. Er verwies auf eine Welt, in der sich «Patriotismus durch die Zurückweisung des anderen» definiere, eine Welt auch, in der «Machtpolitik eine Renaissance» erlebe und «militärische Provokationen» wieder salonfähig geworden seien.

Die Eidgenossenschaft aber behaupte sich in all diesen Irrungen und Wirrungen gut, das «Team Schweiz» mache ein prima Spiel. Mit der Türkei führe man einen «intensiven und diskreten Dialog», mit Iran habe man «eine Road Map vereinbart», mit Äthiopien, Angola, Ghana, Senegal «neue politische Dialoge gestartet».

So klingt Abschied: Burkhalter geht, und alles, alles wird gut. (Basler Zeitung)