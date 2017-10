Ausschaffungs-Initiative ade

Das Bezirksgericht Winterthur hat einen 27 Jahre alten deutschen Staatsbürger wegen Angriffs zu acht Monaten Freiheitsstrafe bedingt verurteilt und zudem des Landes verwiesen. Der Verurteilte zeigte sich mit dem Strafrahmen einverstanden, nicht aber mit dem Landesverweis, und zog das Urteil an das Zürcher Obergericht weiter. Dieses hat nun das erstinstanzliche Verdikt von Winterthur kassiert und der bereits einschlägig vorbestrafte Täter darf in der Schweiz bleiben.

Jetzt kam aber ironischerweise nicht die Härtefallklausel zur Anwendung, sondern die Richter argumentierten, wonach ein Landesverweis dem Freizügigkeitsabkommen widersprechen würde. Dieses sieht vor, dass alle Staatsangehörigen der EU-Mitgliedstaaten das Recht haben, den Aufenthaltsort innerhalb der Staatsgebiete der Vertragsparteien frei zu wählen.

Ein pfefferscharfes Umsetzungsgesetz

Die Ausschaffungsinitiative wurde 2010 von Volk und Ständen angenommen, wobei National- wie auch Ständerat sich weigerten, die Initiative konsequent umzusetzen. Diese Verweigerung wollte die SVP nicht hinnehmen und reichte die Durchsetzungsinitiative ein, welche im Februar 2016 vom Souverän abgelehnt wurde. Im damaligen Abstimmungskampf redeten die Initiativgegner von populistischer Panikmache und versprachen dem Volk ein pfefferscharfes Umsetzungsgesetz.

SP-Nationalrat und Zürcher Strafrechtsprofessor Jositsch sowie die SP-Bundesrätin Sommaruga stellten immer klar, dass ausländische Täter bei Gewaltverbrechen in jedem Fall unser Land verlassen müssten und die Härtefallklausel nur in extrem seltenen Fällen zum Tragen käme.

Die gesamte Gegnerschaft der Durchsetzungsinitiative versprach der Bevölkerung, dass jährlich etwa 4000 kriminelle Ausländer ausgeschafft würden, wobei die Zahl heute irgendwo bei rund 500 Ausschaffungen dümpelt. Leider wird immer augenfälliger, dass die im Gesetz verankerte Anwendung der Härtefallklausel nicht zum seltenen Ausnahmefall, sondern zur traurigen Regel mutierte.

Die Richter haben einen politischen Entscheid gefällt und ihrerseits die Gewaltentrennung verletzt.

Mit dem jüngsten Urteil des Zürcher Obergerichts wurde dieser Tage ein weiteres, unrühmliches Kapitel zur Frage der Ausschaffung krimineller Ausländer geschrieben. Den Richtern ging es nicht mehr darum, den schweren persönlichen Härtefall zu beurteilen, sondern um die Frage des Freizügigkeitsabkommens.

SP-Bundesrätin Sommaruga hat nach gewonnener Abstimmung in einer TV-Ansprache explizit darauf hingewiesen, dass mit der Ablehnung der Durchsetzungsinitiative die Gewaltentrennung gerade noch in letzter Minute «hat gerettet werden können». Und jetzt hat das Zürcher Obergericht in seinem Urteil nicht auf die Persönlichkeit und Lebensumstände des vorbestraften Schlägers abgestellt, sondern auf die Bestimmungen der Personenfreizügigkeit. Dadurch haben die Richter einen politischen Entscheid gefällt und ihrerseits die Gewaltentrennung verletzt.

Es ist davon auszugehen, dass die Gegner der Durchsetzungsinitiative schon damals wussten, dass EU-Bürger nicht des Landes verwiesen werden können; sie haben mit ihrem Versprechen von einem pfefferscharfen Gesetz den Bürger brandschwarz und vor allem vorsätzlich angelogen. Es wird dringend Zeit, das Volk über die Weiterführung der Personenfreizügigkeit und die Selbstbestimmungsinitiative zur Verhinderung fremder Richter abstimmen zu lassen.

Markus Melzl ist ehemaliger Kriminalkommissär und Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt. (Basler Zeitung)