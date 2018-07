Beklopptes Cervelat-Gate

Die halbe Schweiz diskutiert über die Nationalwurst, aber die Empörung rund um den Klöpfer ist unnötig. Und Andreas Glarners Aufblähung eines Vorfalls, der eigentlich gar keiner ist, kontraproduktiv.

Der SVP-Nationalrat schrieb jüngst bei Facebook: «Cervelatverbot für Schweizer Kinder wegen Muslimen». Eine Mutter habe ihm erzählt, dass ihre Kinder aus Rücksichtnahme auf muslimische Kinder ans Abschlussfest keine Cervelats mitbringen dürfen. Produkte mit Schweinefleisch sollten nicht auf demselben Grill liegen wie die Grilladen der Muslime. «Schweizer, erwachet!», empfahl er. «Es ist Zeit, aufzustehen und sich gegen die Auswüchse dieser Religion zu wehren!»

Die Klöpfer-Debatte ist eine Stellvertreterdiskussion: Es geht um die Angst vor Islamisierung. Nur sackt die angeschwollene Aufregung in dem konkreten Fall bei genauer Betrachtung zusammen, so wie meine Blase am Zehen nach dem Aufstechen mit der Nadel. In dem Schulbrief an die Eltern, der Blick vorliegt, steht: «Jedes Kind soll etwas Kleines zum Mittag beisteuern, sodass wir alles miteinander teilen können (bitte kein Schweinefleisch, damit alle davon essen können)». Von Grill steht nichts, es ist auch kein Verbot der geliebten Wurst, lediglich eine Empfehlung. Solange nichts verboten wird, kann jeder Schüler essen, was er will. Den Grundgedanken der Schule, Kindern Rücksichtnahme beizubringen und sie für andere Kulturen und Gewohnheiten zu sensibilisieren, halte ich für sinnvoll.

Aus Rücksicht auf eine Religion seine eigenen Essgewohnheiten umzustellen, kann nicht die Lösung sein

Der Argumentation von Glarner und seinen Befürwortern, dass nicht wir uns an die Einwanderer anpassen sollten, sondern umgekehrt, schliesse ich mich an. In Deutschland zum Beispiel verzichten laut einem FAZ-Artikel Kommunen pauschal auf Schweinefleisch an Schulen, wenn dort der Anteil muslimischer Kinder infolge der Flüchtlingszuwanderung besonders hoch ist. Dennoch sprach sich Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) dagegen aus, Schweinefleisch in Schulkantinen etwa aus religiösen Gründen vom Speiseplan zu nehmen.

Ich sehe das auch so. Aus Rücksicht auf eine Religion seine eigenen Essgewohnheiten umzustellen, kann nicht die Lösung sein. Wenn Muslime nur Halal-Lebensmittel essen, heisst das nicht, dass das alle tun müssen. Religion sollte sowieso eine persönliche Geschichte sein und keine Auswirkungen auf das öffentliche Leben haben – leider ist das aber das Problem vieler Religionen. Menschen sollte generell kommuniziert und beigebracht werden, nicht damit zu rechnen, dass auf all ihre Befindlichkeiten eingegangen wird. Es wäre ja auch Blödsinn, aus Rücksicht auf Nussallergiker bestimmte Kuchen für alle zu streichen.

Indem man eine Sache derart aufwühlt, zerschlägt man eine sachlich geführte Diskussion

Es ist sicher richtig, die Angst vor schleichender Islamisierung anzusprechen. Und sollte es bei uns je so weit kommen, dass man Cervelat oder Wienerli aus religiöser Rücksicht vom Schul-Speisenplan verbannt, ist Kritik angebracht. Müsste ich als Schülerin wegen importierter Brauchtümer beim Grillplausch auf meine St. Galler-Bratwurst verzichten, ich wäre not amused.

Solange das aber bei uns nicht der Fall ist, solange der Schweinefleischverzicht nur eine Bitte ist, halte ich die Entrüstung für unangebracht. Indem man nämlich eine Sache derart aufwühlt und die Menschen zu Frust und Wut anspornt, zerschlägt man eine sachlich geführte Diskussion. Für die Lehrer, die mit den unterschiedlichen Kindern umgehen müssen, ist es gewiss schon schwierig genug. Egal was sie tun, sie tun immer das Falsche. (Basler Zeitung)